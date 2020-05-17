Геращенко: власть должна сделать выводы из истории и прекратить политические репрессии

По словам Вятровича, в Украине жертвами политических репрессий стало 10 миллионов людей

Команда Петра Порошенко приложила максимум усилий для установления исторической справедливости и почтения памяти жертв политических репрессий, нынешней власти тоже нельзя забывать о прошлом - ибо разворот от демократии к террору будет быстрым. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко у мемориала "Быковнянские могилы", передает РБК-Украина.

"В ХХ веке было два крупнейших тоталитарных режима - сталинский и гитлеровский. Почему важно знать историю? Это очевидно: потому что без истории нет настоящего и будущего. Последний год показывает, какая короткая дистанция от незнания исторических уроков. Как трудно строить демократическую страну - и как быстро можно пройти путь от демократии к реваншу", - сказала Геращенко.

Геращенко также отметила, что нынешняя власть должна сделать выводы из истории Украины и прекратить политические репрессии.

В свою очередь, нардеп Владимир Вятрович отметил, что в Украине жертвами политических репрессий стало 10 миллионов людей и большое количество этих людей похоронена в Быковне.

НКВД требовал выделения специальных участков, где против ночи осуществлялись расстрелы или захоронения жертв политических репрессий. Нам крайне важно продолжать говорить об этом, потому что мы живем по соседству с государством, которая не просто пытается обелить сталинский тоталитарный режим, а пытается воплотить его методы сейчас. То, что происходит сейчас в России, является своеобразным повторением и, к сожалению, этого не понимают власти Украины", - добавил Вятрович.

По мнению депутата Николая Княжицкого, параллели с подобными политическими репрессиями не только в преследовании Федины, Зверобой и Вятровича.

"Опасность беспамятства заключается в том, что они не осознают, что мы должны выиграть в этой войне с Россией, Путиным и построить демократическую страну, которая защитит каждого украинца. Если мы будем помнить каждого украинца, мы сможем построить сильную и процветающую Украину", - подчеркнул Княжицкий.

Напомним, 15 мая в Украине запустили сервис поиска информации о репрессированных. Сообщается, что ко Дню памяти жертв политических репрессий архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных.