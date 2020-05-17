Геращенко: влада має зробити висновки з історії й припинити політичні репресії

За словами В'ятровича, в Україні жертвами політичних репресій стало 10 мільйонів людей

Команда Петра Порошенка доклала максимум зусиль для встановлення історичної справедливості й вшанування пам’яті жертв політичних репресій, нинішній владі теж не можна забувати про минуле - бо розворот від демократії до терору буде швидким. Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко біля меморіалу "Биківнянські могили", передає РБК-Україна.

"У ХХ столітті була два найбільших тоталітарних режими - сталінський і гітлерівський. Чому важливо знати історію? Це очевидно: бо без історії немає сьогодення і майбутнього. Останній рік показує, яка коротка дистанція від незнання історичних уроків. Як важко будувати демократичну країну - і як швидко можна пройти шлях від демократії до реваншу", - сказала Геращенко.

Геращенко також зазначила, що нинішня влада має зробити висновки з історії України й припинити політичні репресії.

Своєю чергою, нардеп Володимир В'ятрович зазначив, що в Україні жертвами політичних репресій стало 10 мільйонів людей й велика кількість цих людей похована в Биківні.

НКВС вимагало виділення спеціальних ділянок, де проти ночі здійснювалися розстріли або поховання жертв політичних репресій. Нам вкрай важливо продовжувати говорити про це, тому що ми живемо по сусідству з державою, яка не просто намагається відбілити сталінський тоталітарний режим, а намагається втілити його методи зараз. Те, що відбувається зараз в Росії, є своєрідним повторенням і, на жаль, цього не розуміє влада України", - додав В’ятрович.

На думку депутата Миколи Княжицького, паралелі з подібними політичними репресіями не лише в переслідуванні Федини, Звіробій та В’ятровича.

"Небезпека безпам’ятства полягає в тому, що вони не усвідомлюють, що ми маємо виграти в цій війні з Росією, Путіним і побудувати демократичну країну, яка захистить кожного українця. Якщо ми будемо пам’ятати кожного українця, ми зможемо побудувати сильну і заможну Україну", - підкреслив Княжицький.

Нагадаємо, 15 травня в Україні запустили сервіс пошуку інформації про репресованих. Повідомляється, що до Дня пам'яті жертв політичних репресій архів Українського інституту національної пам'яті відкрив Консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих.