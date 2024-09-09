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Геращенко виграла престижний турнір перед суперфіналом Діамантової ліги

Фото: Ірина Геращенко виграла перший міжнародний старт цьогоріч (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко перемогла на Гран-прі Ломбардії в стрибках у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Бронзова медалістка Олімпіади-2024 здобула першу перемогу на міжнародному рівні цьогоріч. Українка тріумфувала в італійській Брешії без конкуренції зі співвітчизницею Ярославою Магучіх, а також австралійками Ніколою Оліслагерс і Елеанор Паттерсон.

Геращенко випередила японку Нагісу Такахасі, словенку Лію Апостоловскі та італійку Ідею П'єроні. Уся четвірка спортсменок підкорила висоту 1.86 м. А от рубіж 1.90 м не підкорився жодній з них. Українська атлетка перемогла в змаганнях завдяки меншій кількості спроб.

У сезоні-2024 Геращенко стрибала мінімум на 1.88 м (Лозанна). На Олімпійських іграх вона підкорила висоту 1.95 м. Утім, навіть такий результат дозволив тріумфувати в Брешії у рамках підготовки до суперфіналу Діамантової ліги 13 вересня.

Хто така Ірина Геращенко

Уродженка Києва, тренерка – Ірина Пустовойт. Учасниця трьох Олімпіад (2016, 2021, 2024) та безлічі чемпіонатів світу, Європи, етапів Діамантової ліги тощо.

Перші міжнародні успіхи в дорослій кар'єрі пов'язані з європейською першість в приміщенні 2021-го, де вона завоювала "срібло". У сезоні-2022 фінішувала другою у суперфіналі Діамантової ліги. На чемпіонаті Європи-2024 здобула бронзову нагороду.

З кожними наступними Олімпійськими іграми покращувала результат. На дебютній Олімпіаді в Ріо посіла 10-те місце, а в Токіо зупинилася за крок від п'єдесталу пошани. "Бронзу" Парижа-2024 розділила з австралійкою Паттерсон.

До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.

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