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Геращенко: Україна два місяці чекає від РФ відповіді щодо обміну 23 росіян на українських заручників

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 17:24
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна вже два місяці готова передати РФ 23 росіян для обміну

Україна чекає від Російської Федерації (РФ) відповіді на пропозицію обміну 23 росіян на українських заручників. Про це у Facebook написала перший віце-спікер парламенту, представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко.

"Ми вимагаємо негайного звільнення Сущенка, Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Виговського, інших, хлопців з окупованих територій - Глондаря, Пантюшенка, Корінькова, Орищука, Іваничука, Дєєва, Асєєва, інших. І чекаємо від РФ відповіді на нашу пропозицію", - написала вона.

Геращенко додала, що Україна вже два місяці готова передати РФ 23 затриманих росіян, але відповіді від Росії немає. 

Крім того, Геращенко, коментуючи вирок, винесений російським судом українському журналісту Роману Сущенку, заявила, що Україна не визнає "псевдовироки судилищ над українцями". 

 

Шквал дзвінків з російських ЗМІ : долучитися до ефіру у справі Сущенка, Сенцова . Я НЕ СПІЛКУЮСЯ з російськими ЗМІ, ані...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявляв, що питанням обміну 23 засуджених в Україні росіян на українських громадян, які утримуються в РФ, буде займатися спеціальна робоча група в рамках контактної групи.

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Теги публікації: Ірина Геращенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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