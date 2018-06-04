У Кремлі прокоментували питання обміну 23 росіян на українських заручників

Пєсков заявив, що питанням обміну займатиметься спеціальна робоча група в рамках ТКГ

Питанням обміну 23 засуджених в Україні росіян на українських громадян, які утримуються в РФ, буде займатися спеціальна робоча група. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

"Я не можу відповісти на це питання, ви знаєте, що є спеціальна робоча група... І також цими питаннями займається з української сторони Медведчук (представник України в гуманітарній підгрупі контактної групи Віктор Медведчук, - ред.). Про кого саме йдеться і так далі - це вже будуть промовляти фахівці і представники в рамках робочої групи наявної. Поки так голослівно нічого вам сказати не можу", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання про можливість такого обміну.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної ради, представник України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 громадян РФ, які на даний момент в українських в'язницях відбувають покарання за тяжкі злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, в обмін на українських заручників.