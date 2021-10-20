Геращенко: те, кого обвиняют в госизмене, находятся дома, а те, кто защищали Украину - в тюрьме

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Сегодня боевой генерал Павловский находится в тюрьме. Те, кого обвиняют в государственной измене, находятся дома, а те, кто защищал Украину, сегодня находятся в тюрьме", - отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

По ее словам, она познакомилась с генералом Павловским холодной осенью 2014 года.

"Завтра мы призываем всех людей, у которых осталась совесть, вместе пойти на суд к генералу Павловского и взять его на поруки. Дорогой генерал, с днем ​​рождения. Все будет Украина. Мы гордимся вами", - отметила она.