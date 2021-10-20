Геращенко: те, кого обвиняют в госизмене, находятся дома, а те, кто защищали Украину - в тюрьме

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" с трибуны Верховной рады поздравили боевого генерала Игоря Павловского с днем рождения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.
"Сегодня боевой генерал Павловский находится в тюрьме. Те, кого обвиняют в государственной измене, находятся дома, а те, кто защищал Украину, сегодня находятся в тюрьме", - отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
По ее словам, она познакомилась с генералом Павловским холодной осенью 2014 года.
"Завтра мы призываем всех людей, у которых осталась совесть, вместе пойти на суд к генералу Павловского и взять его на поруки. Дорогой генерал, с днем рождения. Все будет Украина. Мы гордимся вами", - отметила она.
Как сообщалось, ранее Геращенко заявляла, что статус олигарха в рамках закона о деолигархизации будет определяться оппозиционностью к власти.