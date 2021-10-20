Геращенко: ті, кого звинувачують в держзраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну - в тюрмі

Депутати з фракції "Європейська солідарність" з трибуни Верховної ради привітали бойового генерала Ігоря Павловського із днем народження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.
"Сьогодні бойовий генерал Павловський знаходиться в тюрмі. Ті, кого звинувачують в державній зраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну, сьогодні знаходяться в тюрмі", - зауважила співголова фракції Ірина Геращенко.
За її словами, вона познайомилася з генералом Павловським холодної осені 2014 року.
"Завтра ми закликаємо всіх людей, у яких залишилася совість, разом піти на суд до генерала Павловського і взяти його на поруки. Дорогий генерале, з днем народження. Все буде Україна. Ми пишаємося вами", - зазначила вона.
Як повідомлялося, раніше Геращенко заявляла, що статус олігарха в рамках закону про деолігархізації буде визначатися опозиційністю до влади.