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Геращенко: те, кого обвиняют в госизмене, находятся дома, а те, кто защищали Украину - в тюрьме

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Киев, Среда 20 октября 2021 17:12
Геращенко: те, кого обвиняют в госизмене, находятся дома, а те, кто защищали Украину - в тюрьме Фото: народный депутат "Европейская солидарность" Ирина Геращенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталия Гурковская

Депутаты из фракции "Европейская солидарность" с трибуны Верховной рады поздравили боевого генерала Игоря Павловского с днем рождения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Сегодня боевой генерал Павловский находится в тюрьме. Те, кого обвиняют в государственной измене, находятся дома, а те, кто защищал Украину, сегодня находятся в тюрьме", - отметила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

По ее словам, она познакомилась с генералом Павловским холодной осенью 2014 года.

"Завтра мы призываем всех людей, у которых осталась совесть, вместе пойти на суд к генералу Павловского и взять его на поруки. Дорогой генерал, с днем ​​рождения. Все будет Украина. Мы гордимся вами", - отметила она.

Как сообщалось, ранее Геращенко заявляла, что статус олигарха в рамках закона о деолигархизации будет определяться оппозиционностью к власти.

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Ирина Геращенко
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