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Геращенко: ті, кого звинувачують в держзраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну - в тюрмі

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 17:12
Геращенко: ті, кого звинувачують в держзраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну - в тюрмі Фото: народний депутат "Європейська солідарність" Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Депутати з фракції "Європейська солідарність" з трибуни Верховної ради привітали бойового генерала Ігоря Павловського із днем народження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Сьогодні бойовий генерал Павловський знаходиться в тюрмі. Ті, кого звинувачують в державній зраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну, сьогодні знаходяться в тюрмі", - зауважила співголова фракції Ірина Геращенко.

За її словами, вона познайомилася з генералом Павловським холодної осені 2014 року.

"Завтра ми закликаємо всіх людей, у яких залишилася совість, разом піти на суд до генерала Павловського і взяти його на поруки. Дорогий генерале, з днем народження. Все буде Україна. Ми пишаємося вами", - зазначила вона.

Як повідомлялося, раніше Геращенко заявляла, що статус олігарха в рамках закону про деолігархізації буде визначатися опозиційністю до влади.

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Ірина Геращенко
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