Геращенко: ті, кого звинувачують в держзраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну - в тюрмі

"Сьогодні бойовий генерал Павловський знаходиться в тюрмі. Ті, кого звинувачують в державній зраді, знаходяться вдома, а ті, хто обороняли Україну, сьогодні знаходяться в тюрмі", - зауважила співголова фракції Ірина Геращенко.



За її словами, вона познайомилася з генералом Павловським холодної осені 2014 року.

"Завтра ми закликаємо всіх людей, у яких залишилася совість, разом піти на суд до генерала Павловського і взяти його на поруки. Дорогий генерале, з днем народження. Все буде Україна. Ми пишаємося вами", - зазначила вона.