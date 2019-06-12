Геращенко сравнила партию ЕС с "политическим спецназом"

Народный депутат Ирина Геращенко сравнила партию "Европейская солидарность" (ЕС) с "политическим спецназом". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Геращенко.

"Журналисты задаются вопросы: чем наша команда отличается от других в демократическом лагере? ЕС - это политический спецназ. Где есть сильный комбат и команда опытных, мужественных, профессиональных, с позицией. Тех, кто не боится брать ответственность и идет вперед, отстаивать и бороться, ставить цель и ее достигать, кто имеет маршрут и дорожную карту, умеет ориентироваться в джунглях. Где ветераны с радостью принимают новичков и подставляют им плечо. Где новые люди придают силы и уверенности, что флаг будет кому нести и отстаивать. А те, у кого есть опыт, пользуются уважением и к их слову прислушиваются", - написала политик.

Она высказала убеждение, что во времена турбулентности, внутренних и внешних вызовов, в которые стремительно несется страна, в политике нужен "спецназ".

"Так во Львове сегодня охарактеризовала нашу команду. Такие у меня ассоциации", - добавила Геращенко.