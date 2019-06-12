Геращенко порівняла партію ЄС з "політичним спецназом"

Народний депутат Ірина Геращенко порівняла партію "Європейська солідарність" (ЄС) з "політичним спецназом". Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Геращенко.

"Журналісти задаються питання: чим наша команда відрізняється від інших в демократичному таборі? ЄС - це політичний спецназ. Де є сильний комбат і команда досвідчених, мужніх, професійних, з позицією. Тих, хто не боїться брати відповідальність і йде вперед, відстоювати і боротися, ставити мету і її досягати, хто має маршрут і дорожню карту, вміє орієнтуватися в джунглях. Де ветерани з радістю приймають новачків і підставляють їм плече. Де нові люди додають сили і впевненості, що прапор буде кому нести і відстоювати. А ті, хто мають досвід, користуються повагою і до їх слова дослухається", - написала політик.

Вона висловила переконання, що в часи турбулентності, внутрішніх і зовнішніх викликів, в які стрімко мчить країна, в політиці потрібен "спецназ".

"Так у Львові сьогодні охарактеризувала нашу команду. Такі в мене асоціації", - додала Геращенко.