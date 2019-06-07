Геращенко рассказала, когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского об импичменте

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко прогнозирует, что законопроект рассмотрят в июле

Внесенные президентом Владимиром Зеленским законопроекты будут рассмотрены Верховной радой после принятия избирательного кодекса. Об этом в эфире "Право на владу" на 1+1 заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы от президента.

"В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении (Зеленского, - ред.) они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии. Я надеюсь еще в июле, вы признаете, что парламент дал вам правильный посыл. Так же будет принят и закон об импичменте, хотя эта новелла уже учтена в законе о ВСК" - заявила Геращенко.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, отказалась рассматривать законопроект президента Владимира Зеленского об ответственности за незаконное обогащение. Нардепы не смогли включить соответствующий законопроект №10358 и альтернативный к нему №10358-1 в повестку дня.

РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины 4 июня не смогла включить в повестку дня законопроект №10340 об импичменте президента, автором которого является глава государства Владимир Зеленский.