На сессии ПАСЕ обсудят агрессию России на Донбассе и освобождение заложников

За 4 года боевых действий на Донбассе от обстрелов погибли более 10 тыс. человек

Украина рассчитывает, что на очередном заседании сессии ПАСЕ военная агрессия России на Донбассе, а также нарушение прав человека в АР Крым станут основным предметом дискуссии. Об этом сегодня, 23 марта, во время встречи с делегацией Латвийской Республики во главе с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Латвии Андрейсем Пилдеговичсем заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

В частности, она сообщила Пилдеговичсу, что за 4 года боевых действий на Донбассе от обстрелов погибли более 10 тыс. человек, среди которых 2383 украинских военнослужащих. Геращенко отметила, что объявленное 5 марта "весеннее перемирие" уменьшило интенсивность обстрелов, но перемирие регулярно нарушается. Также остается заминированной часть подконтрольной Украине территории.

"На подконтрольной правительству Украины территории Донбасса более 7 тыс. кв. км остаются заминированы. Мы рассчитываем, что на этой сессии парламент примет законопроект о гуманитарном разминировании для сохранения жизни в первую очередь гражданского населения, проживающего вблизи "серой зоны"", – сказала она.

Представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы также подчеркнула, что из-за обстрелов на Донбассе возникла угроза экологической и техногенной катастрофы. На востоке Украины остаются затопленными сотни шахт, а ряд критически важных предприятий, в частности, Донецкая фильтровальная станция, подвергаются ежедневным обстрелам. Политик отметила, что на данный момент проведения ремонтно-восстановительных работ на таких объектах невозможно.

Также, по ее словам, одним из приоритетных вопросов в Минске для Украины остается освобождение заложников.

"4 апреля состоится очередное заседание подгруппы, где украинская сторона в очередной раз поднимет вопросы освобождения заложников, доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым, внедрение механизма поиска пропавших без вести и ряд других гуманитарных вопросов", – сообщила Геращенко.

Первый вице-спикер поблагодарила представителей делегации Латвии за поддержку территориальной целостности Украины и за непризнание проведенных выборов президента России в аннексированном Крыму.

"Мы рассчитываем, что на очередном заседании сессии ПАСЕ, военная агрессия России на Донбассе, а также нарушение прав человека в оккупированном Крыму станет основным предметом дискуссии. Мы надеемся на поддержку наших партнеров о продлении санкций против РФ", – добавила Геращенко.

Напомним, как сообщалось ранее, Геращенко сообщала о нарушении прав человека на оккупированном Донбассе. Тюрьмы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) остаются закрытыми для международных гуманитарных миссий.