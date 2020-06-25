В МВД заявили о "системной дискредитации" Авакова с 2014 года

Замглавы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко заявил, что министра внутренних дел Арсена Авакова пытались дискредитировать еще с 2014 года. По его словам, из-за этого в обществе создано некое восприятие, что Аваков - это плохо.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Геращенко рассказал, что еще весной 2014 года, когда избрали нового президента, первое что тот предложил - убрать Аваков с поста министра внутренних дел.

"Пусть он станет министром экономики, министром финансов, кем угодно, только не главой МВД", - рассказал он, что говорил Петр Порошенко.

По его словам, тогда президент говорил: возьмите себе десять министерских портфелей, только отдайте мне МВД. Однако, этого не случилось и началась "системная дискредитация".

"Как говорил мне один мой товарищ, хорошо знающий Порошенко, если бы тогда, осенью 2014 года, Аваков бы ушел, и у Порошенко в руках оказалось еще и МВД, все силовые рычаги, то Порошенко бы до конца своего срока не досидел", - добавил Геращенко.

Напомним, Арсен Аваков возглавляет Министерство внутренних дел уже 6 с половиной лет.

РБК-Украина писало, что в разгар масштабных акций протеста министр внутренних дел Аваков предлагал уйти в отставку.

Отметим, отставка главы МВД возможна только в том случае, если это решение будет исходить от президента.