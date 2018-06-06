Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Геращенко просить представників РФ в ТКГ надати офіційну відповідь щодо обміну 23 росіян

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 17:42
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко просить МЗС України ще раз офіційно продублювати пропозицію щодо обміну на МЗС РФ

Перший віце-спікер Верховної ради України, представник України у контактній групі Ірина Геращенко просить представників Росії в мінських групах надати офіційну відповідь щодо обміну 23 росіян на українців-політв‘язнів. Про це Геращенко написала у Facebook.

"Сьогодні ще раз офіційно надіслала представникам РФ в мінських групах листа з прізвищами, з проханням надати Україні офіційну відповідь щодо можливості передачі 23 росіян в обмін на українців-політв‘язнів Кремля. Також прошу МЗС України ще раз офіційно продублювати цей лист і пропозицію на МЗС РФ", - написала вона.

Крім того, Геращенко додала, що представник РФ в контактній групі Борис Гризлов і росіяни в гуманітарній групі заявляють, що доля 23 засуджених в Україні росіян не є темою мінських переговорів, тоді як прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що це "предмет роботи спеціальної групи". Крім того, Геращенко зазначила, що заступник міністра закордонних справ РФ говорить, що Україна ніяких пропозицій не надавала. 

 

Схоже, в Москві чемпіонат з футболу розпочався довчасно. Одне відомство відфутболює до іншого, один чиновник до другого...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Геращенко повідомляла, що Україна два місяці чекає від РФ відповіді щодо обміну 23 росіян на українських заручників.

Приєднання Росії до країн G7 зараз неможливе, - Меркель Комітет рекомендує Раді заборонити трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018
Теги публікації: Ірина Геращенко, Російська Федерація, обмен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top