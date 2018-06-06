Геращенко просить представників РФ в ТКГ надати офіційну відповідь щодо обміну 23 росіян

Геращенко просить МЗС України ще раз офіційно продублювати пропозицію щодо обміну на МЗС РФ

Перший віце-спікер Верховної ради України, представник України у контактній групі Ірина Геращенко просить представників Росії в мінських групах надати офіційну відповідь щодо обміну 23 росіян на українців-політв‘язнів. Про це Геращенко написала у Facebook.

"Сьогодні ще раз офіційно надіслала представникам РФ в мінських групах листа з прізвищами, з проханням надати Україні офіційну відповідь щодо можливості передачі 23 росіян в обмін на українців-політв‘язнів Кремля. Також прошу МЗС України ще раз офіційно продублювати цей лист і пропозицію на МЗС РФ", - написала вона.

Крім того, Геращенко додала, що представник РФ в контактній групі Борис Гризлов і росіяни в гуманітарній групі заявляють, що доля 23 засуджених в Україні росіян не є темою мінських переговорів, тоді як прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що це "предмет роботи спеціальної групи". Крім того, Геращенко зазначила, що заступник міністра закордонних справ РФ говорить, що Україна ніяких пропозицій не надавала.

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Нагадаємо, раніше Геращенко повідомляла, що Україна два місяці чекає від РФ відповіді щодо обміну 23 росіян на українських заручників.