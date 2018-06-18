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Геращенко закликає Раду проголосувати законопроект про статус зниклих безвісти

НовиниПолітика    18.06.2018 - 12:39
Фото: Ірина Геращенко (РБК-Україна)
Фото: Ірина Геращенко (РБК-Україна)

Замголови ВР нагадала, що понад 300 громадян України зникли безвісти

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко закликає парламент проголосувати законопроект про статус зниклих безвісти № 5435 на цьому тижні. Про це вона сказала під час засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Геращенко нагадала, що понад 300 громадян України зникли безвісти.

"Я дуже прошу, щоб цього тижня було поставлено в другому читанні законопроект, який дуже чекають родини зниклих безвісти. На сьогодні ми маємо більше 300 зниклих безвісти. Я дуже хочу, щоб цього тижня ми прийняли закон № 5435", - заявила замголови парламенту.

Нагадаємо, комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні законопроект № 5435 "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

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Теги публікації: Ірина Геращенко, Верховна Рада, пропавшие без вести  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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