CPJ предупреждает журналистов об опасностях в РФ во время освещения Чемпионата мира по футболу

Журналистов предупреждают о возможных похищениях цифровых данных во время ЧМ-2018 в РФ

Комитет защиты журналистов (CPJ) опубликовал предупреждение для представителей СМИ об опасностях, с которыми они могут столкнуться во время освещения финала Чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России. Об этом говорится в сообщении на сайте CPJ.

"Согласно правилам FIFA для российской власти будет сложно заточить отдельных репортеров или отказать в визах для отдельных медиа. Но все, кто будет освещать турнир, могут оказаться под слежкой. Для журналистов будет существовать риск насилия, если они захотят освещать любые другие темы, кроме спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной угрозой для журналистов во время Чемпионата мира по футболу в России остается опасность в контексте цифровых технологий, в частности что касается потенциального похищения данных

Также в CPJ посоветовали журналистам перед отъездом в Россию сделать определенные шаги. В частности, советуют проверить свои страницы в соцсетях, чтобы выявить, не могли ли раньше эти журналисты публиковать материалы, которые "огорчили бы руководство России". Возможно, стоит удалить такие публикации со своего профиля.

Также стоит проверить безопасность аккаунтов в соцсетях, почистить информацию на электронных приборах, которые будут использоваться в России. Стоит установить на этих приборах криптографическая защита и не подсоединять девайсы к неизвестным компьютерам.

Кроме того, советуют не применять зарядные устройства предложенные неизвестными лицами.

Добавим, что финальная часть Чемпионата мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Напомним, Россия запретит съезд грузового транспорта, маршрутных и рейсовых автобусов с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу.