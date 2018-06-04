Геращенко закликала українців не їхати на Чемпіонат світу з футболу до РФ

Віце-спікер зазначила, що під час такої поїздки є загроза незаконного затримання

Перший заступник Голови Верховної ради Ірина Геращенко закликала громадян України утриматись від поїздки до Російської Федерації на Чемпіонат світу з футболу. Про це вона сказала під час засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я дуже прошу не забувати, що виклик України - це війна. Користуючись нагодою, дозвольте звернутись до тих п'яти тисяч українців, які начебто купили квитки на Чемпіонат світу з футболу. Шановні українці, десять разів подумайте над тим, чи варто їхати до країни-агресора, де вас можуть затримати. Потім українська влада буде безсила надіслати до вас консулів. Не варто ані гривні, ані рублем підтримувати будь-що, що відбувається на території РФ", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, раніше Комітет захисту журналістів (CPJ) опублікував попередження для представників ЗМІ про небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися під час висвітлення фіналу Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у цьому році в Росії.