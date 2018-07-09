В Раде призывают создать Министерство по делам ветеранов

Первый вице-спикер ВР призвала нардепов дать старт министерству на этой планерной неделе

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала народных депутатов создать Министерство по делам ветеранов. Об этом она сказала во время заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу напомнить Верховной раде, что с вами мы вместе приняли решение и проголосовали за создание Министерства ветеранов. Итак, призываю коллег на этой неделе дать старт для этого важного министерства", - заявила Геращенко.

Напомним, парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" ожидает представление Кабинета министров Украины о назначении министра по делам ветеранов. Ранее сообщалось, что на должность главы этого министерства в БПП предложили кандидатуру народного депутата Ирины Фриз.