Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Раде призывают создать Министерство по делам ветеранов

НовостиПолитика    09.07.2018 - 12:44
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Первый вице-спикер ВР призвала нардепов дать старт министерству на этой планерной неделе

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призвала народных депутатов создать Министерство по делам ветеранов. Об этом она сказала во время заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я хочу напомнить Верховной раде, что с вами мы вместе приняли решение и проголосовали за создание Министерства ветеранов. Итак, призываю коллег на этой неделе дать старт для этого важного министерства", - заявила Геращенко.

Напомним, парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" ожидает представление Кабинета министров Украины о назначении министра по делам ветеранов. Ранее сообщалось, что на должность главы этого министерства в БПП предложили кандидатуру народного депутата Ирины Фриз.

ВР должна проголосовать за законы о снятии неприкосновенности на этой неделе, - нардеп В четверг Рада рассмотрит вопрос нацбезопасности и обороны
Теги публикации: Ирина Геращенко, ветераны, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь