У Раді закликають створити Міністерство у справах ветеранів

Перший віце-спікер ВР закликала нардепів дати старт міністерству на цьому планерному тижні

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликала народних депутатів створити Міністерство у справах ветеранів. Про це вона сказала під час засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу нагадати Верховній раді, що з вами ми разом прийняли рішення і проголосували за створення Міністерства ветеранів. Отже, закликаю колег цього тижня дати старт для цього важливого міністерства", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, парламентська фракція "Блок Петра Порошенко" очікує подання Кабінету міністрів України про призначення міністра у справах ветеранів. Раніше повідомлялося, що на посаду голови цього міністерства у БПП запропонували кандидатуру народного депутата Ірини Фріз.