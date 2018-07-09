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У Раді закликають створити Міністерство у справах ветеранів

НовиниПолітика    09.07.2018 - 12:44
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Перший віце-спікер ВР закликала нардепів дати старт міністерству на цьому планерному тижні

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликала народних депутатів створити Міністерство у справах ветеранів. Про це вона сказала під час засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу нагадати Верховній раді, що з вами ми разом прийняли рішення і проголосували за створення Міністерства ветеранів. Отже, закликаю колег цього тижня дати старт для цього важливого міністерства", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, парламентська фракція "Блок Петра Порошенко" очікує подання Кабінету міністрів України про призначення міністра у справах ветеранів. Раніше повідомлялося, що на посаду голови цього міністерства у БПП запропонували кандидатуру народного депутата Ірини Фріз.

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Теги публікації: Ірина Геращенко, ветераны, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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