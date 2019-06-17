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Геращенко призвала политиков достойно пройти избирательную кампанию


Геращенко отметила, что некоторые политики начали кастинг на должность премьера

Народный депутат Ирина Геращенко призвала политиков достойно пройти избирательную кампанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Некоторые политики начали кастинг на должность будущего премьер-министра. Обидно, что при этом теряется здравый смысл и достоинство. Обидно, что кое-кто из украинских политиков имеет диплом, но есть проблемы с образованием. Иначе помнили бы уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные оскорбления и неумение объединиться уничтожили шанс на независимость Украины. Больно наблюдать, как люди разных политических поколений и опыта исповедуют общую старую политическую культуру - унижение оппонентов, предательство вчерашних товарищей, неуважение к командам, которые формировали их профессиональный карьерный рост и успех, нивелирование достижений, что унижает Украину", - написала она.

По мнению Геращенко, это точно не соответствует европейским практикам и правилам, и это точно не новая политика.

"Не "играть в чужой команде" - не синоним играть в поддавки с враждебной Украине командой. Или синоним? Поэтому призываю всех партнеров по демократическому лагерю: давайте пройдем избирательную кампанию достойно. Без взаимоуничтожения и перехода на персоналии. Иначе выигрывает третий. И это точно будет чужая команда. Враждебная Украине. С уважением, этот мой призыв - ко всем", - добавила политик.

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