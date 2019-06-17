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Геращенко закликала політиків гідно пройти виборчу кампанію


Геращенко зазначила, що деякі політики розпочали "кастинг" на посаду прем‘єра

Народний депутат Ірина Геращенко закликала політиків гідно пройти виборчу кампанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Деякі політики розпочали кастинг на посаду майбутнього прем‘єр-міністра. Прикро, що при цьому втрачається здоровий глузд і гідність. Прикро, що дехто з українських політиків має диплом, але є проблеми з освітою. Бо інакше пам‘ятали б уроки сторічної давнини, коли амбіції і чвари, недалекоглядність, взаємні образи і невміння об‘єднатися знищили шанс України на незалежність. Боляче спостерігати, як люди різних політичних поколінь і досвіду сповідують спільну стару політичну культуру - приниження опонентів, зраду вчорашніх товаришів, неповагу до команд, які формували їх професійний кар‘єрний ріст і успіх, нівелювання досягнень, що принижує Україну", - написала вона.

На думку Геращенко, це точно не відповідає європейським практикам і правилам, й це точно не нова політика.

"Не "грати в чужій команді" - не синонім грати в піддавки з ворожою Україні командою. Чи синонім? Тому закликаю всіх партнерів по демократичному табору: давайте пройдемо виборчу кампанію гідно. Без взаємознищення і переходу на персоналії. Бо інакше виграє третій. Й це точно буде чужа команда. Ворожа Україні. З повагою, цей мій заклик - до всіх", - додала політик.

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