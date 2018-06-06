Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Геращенко призвала исполнительную власть создать реестр попавших в плен украинских журналистов

НовостиПолитика    06.06.2018 - 11:59
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Также в реестре должны быть данные о ранении и гибели украинских журналистов

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала органы исполнительной власти создать Единый реестр ранений, смертей, увлечений в плен украинских журналистов. Об этом она сказала в ходе утреннего пленарного заседания Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Призываю все органы исполнительной власти создать Единый реестр ранений, смертей, захватов в плен украинских журналистов. Сегодняшний день (День журналиста, - ред.) не может быть праздничным, пока в кремлевских застенках удерживают Романа Сущенко, незаконно задержанного и осужденного псевдоприговором на 12 лет. Он не может быть праздничным, пока в кремлевских застенках находится украинский журналист, молодой человек Станислав Васин", - подчеркнула замглавы парламента.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина никогда не признает приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России.

Геращенко призывает международное сообщество сделать заявления по политзаключенным в РФ Вопрос по совету международных экспертов антикоррупционного суда пока не согласован, - Парубий
Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Ирина Геращенко, пленные, журналисты, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top