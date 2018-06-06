Геращенко призвала исполнительную власть создать реестр попавших в плен украинских журналистов

Также в реестре должны быть данные о ранении и гибели украинских журналистов

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала органы исполнительной власти создать Единый реестр ранений, смертей, увлечений в плен украинских журналистов. Об этом она сказала в ходе утреннего пленарного заседания Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Призываю все органы исполнительной власти создать Единый реестр ранений, смертей, захватов в плен украинских журналистов. Сегодняшний день (День журналиста, - ред.) не может быть праздничным, пока в кремлевских застенках удерживают Романа Сущенко, незаконно задержанного и осужденного псевдоприговором на 12 лет. Он не может быть праздничным, пока в кремлевских застенках находится украинский журналист, молодой человек Станислав Васин", - подчеркнула замглавы парламента.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина никогда не признает приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, которого незаконно осудили в России.