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Геращенко закликала виконавчу владу створити реєстр захоплень у полон українських журналістів

НовиниПолітика    06.06.2018 - 11:59
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)
Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Також у реєстрі мають бути дані про поранення та загибель українських журналістів

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко закликала органи виконавчої влади створити Єдиний реєстр поранень, загибелей, захоплень у полон українських журналістів. Про це вона сказала у ході ранкового пленарного засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Закликаю усі органи виконавчої влади створити Єдиний реєстр поранень, загибелей, захоплень у полон українських журналістів. Сьогоднішній день (День журналіста, - ред.) не може бути святковим доти, доки у кремлівських застінках утримують Романа Сущенка, незаконно затриманого і засудженого псевдовироком на 12 років. Він не може бути святковим, доки у кремлівських застінках знаходиться український журналіст, юна людина Станіслав Васін", - підкреслила замголови парламенту.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Україна ніколи не визнає вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого незаконно засудили в Росії.

Геращенко закликає міжнародну спільноту зробити заяви щодо політв'язнів у РФ Питання щодо ради міжнародних експертів антикорупційного суду поки не узгоджене, - Парубій
Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Ірина Геращенко, пленные, журналисты, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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