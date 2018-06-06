Геращенко закликала виконавчу владу створити реєстр захоплень у полон українських журналістів

Також у реєстрі мають бути дані про поранення та загибель українських журналістів

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко закликала органи виконавчої влади створити Єдиний реєстр поранень, загибелей, захоплень у полон українських журналістів. Про це вона сказала у ході ранкового пленарного засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Закликаю усі органи виконавчої влади створити Єдиний реєстр поранень, загибелей, захоплень у полон українських журналістів. Сьогоднішній день (День журналіста, - ред.) не може бути святковим доти, доки у кремлівських застінках утримують Романа Сущенка, незаконно затриманого і засудженого псевдовироком на 12 років. Він не може бути святковим, доки у кремлівських застінках знаходиться український журналіст, юна людина Станіслав Васін", - підкреслила замголови парламенту.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Україна ніколи не визнає вирок українському журналісту Роману Сущенку, якого незаконно засудили в Росії.