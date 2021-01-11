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Геращенко: мы повторно зарегистрировали законопроект о пленных, который блокирует монобольшинство

Киев, Понедельник 11 января 2021 21:06
Геращенко: мы повторно зарегистрировали законопроект о пленных, который блокирует монобольшинство
Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Законопроект о статусе пленных, принятие которого блокирует монобольшинство, повторно зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность", уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019) Ирина Геращенко в Facebook.

"За кого сегодня борется Украина? Кто занимается семьями заложников? Кто на постоянном контакте с их родителями и женами? Из-за деструктивной позиции РФ освобождения украинских пленников заблокированы, но власть могла бы больше заниматься защитой тех, кто прошел плен", - убеждена Геращенко.

Она также напомнила, что в прошлом созыве был принят закон о статусе военнопленных и заложников в первом чтении, к сожалению, нынешний парламент заблокировал эту инициативу.

"Сегодня "Европейская солидарность" вместе с коллегами из "Голоса" повторно зарегистрировали закон о статусе пленных - государство должно взять ответственность за реабилитацию, помощь в юридической защите и сопровождении подготовки исков против причастных к пыткам, социальную поддержку", - пишет Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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Новости Украины Политика Ирина ГеращенкоЕвропейская солидарностьПарламентзаконопроектпленные

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