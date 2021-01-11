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Геращенко: ми повторно зареєстрували законопроект про полонених, який блокує монобільшість

Київ, Понеділок 11 січня 2021 21:06
Геращенко: ми повторно зареєстрували законопроект про полонених, який блокує монобільшість
Фото: Ірина Геращенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Законопроект про статус полонених, ухвалення якого блокує монобільшість, повторно зареєстрований у парламенті.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність", уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014—2019) Ірина Геращенко у Facebook.

"За кого сьогодні бореться Україна? Хто опікується родинами заручників? Хто на постійному контакті з їх батьками і дружинами? Через деструктивну позицію РФ звільнення українських бранців заблоковано, але влада могла б більше опікуватися захистом тих, хто пройшов полон", - переконана Геращенко.

Вона також нагадала, що у минулому скликанні було прийнято закон про статус військовополонених і заручників у першому читанні, на жаль, нинішній парламент заблокував цю ініціативу.

"Сьогодні "Європейська солідарність" разом з колегами з "Голосу" повторно зареєстрували закон про статус полонених - держава має взяти відповідальність за реабілітацію, допомогу в юридичному захисті і супроводі підготовки позовів проти причетних до катувань, соціальну підтримку", - пише Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що зміни в закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) поки не планують вносити. Це можливо лише за умови прогресу в переговорному процесі в Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

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Новини України Політика Ірина ГеращенкоЄвропейська солідарністьПарламентзаконопроектпленные

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