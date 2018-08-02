Геращенко опровергла предложение ОРДЛО обменять Рубана на двух военных

Представители ОРДЛО сначала предлагали обменять Рубана по формуле "1 на 1"

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) предлагали обменять арестованного за подготовку теракта Владимира Рубана по формуле "1 на 1". Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В частности, Геращенко опровергла заявления адвокатов Рубана о том, что ОРДЛО якобы предлагали за него освободить двух украинских военных. Отметим, по словам его защиты, Рубан был готов признать вину в подготовке терактов с тем условием, что его обменяют в так называемую "ДНР".

"Однажды шла речь о формуле один на один, а затем ОРДЛО просто включили его фамилию в свой общий список, где почти триста человек, и заявили, что никаких малых обменов не будет, только всех на всех. Конечно, это позиция, надиктованная им в Кремле", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле депутата Верховной рады Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана собраны все необходимые доказательства.