Геращенко спростувала пропозицію ОРДЛО обміняти Рубана на двох військових

Представники ОРДЛО спочатку пропонували обміняти Рубана за формулою "1 на 1"

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) пропонували обміняти заарештованого за підготовку теракту Володимира Рубана за формулою "1 на 1". Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко.

Зокрема, Геращенко спростувала заяви адвокатів Рубана про те, що ОРДЛО нібито пропонували за нього звільнити двох українських військових. Відзначимо, за словами його захисту, Рубан був готовий визнати провину в підготовці терактів з тією умовою, що його обміняють в так звану "ДНР".

"Одного разу йшлося про формулу один на один, а потім ОРДЛО просто включили його прізвище в свій загальний список, де майже триста осіб, і заявили, що ніяких малих обмінів не буде, тільки всіх на всіх. Звичайно, це позиція, надиктована їм у Кремлі", - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі депутата Верховної ради Надії Савченко та керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана зібрано всі необхідні докази.