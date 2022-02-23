Геращенко обратился к росиянам: ваше слово может остановить гибель тысяч невиновных

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видеообращение, опубликованное им в Facebook .

"Россияне! Возможно, остается несколько часов до принятия окончательного решения президентом России Путиным о вторжении в Украину. Я имею в виду, не вторжение на территорию так называемых Луганской и Донецкой народных республик, которые Россия захватила, когда Украина была разобщенной и слабой, а открытое вторжение на нашу украинскую землю. У Украины нет и не было планов по силовому возврату оккупированного Крыма и Донбасса", - заявил он.

Геращенко также заверил, что все попытки российской пропагандистской машины, придумывать поводы для вторжения в Украину - "это чудовищная ложь и провокация".

Он попросил всех, у кого есть друзья и близкие в России звонить им и предупреждать, что Украина не будет сдаваться в случае российского вторжения, "прольются реки крови и будут тысячи похоронок российских солдат".

"Многие из тех россиян старшего возраста, кто меня сегодня услышит, помнят чем стал для СССР - Афганистан. Тысячи россиян погибли, десятки тысяч стали инвалидами в далекой чужой стране. Афганистан был одной из причин развала Советской империи. Вторжение в Украину станет концом той России, которую вы знаете сейчас. Запомните! Украина - не Россия! Но Украина - и не враг России! Дайте нам жить спокойно! Живите спокойно сами! Нам всем нужен МИР! Остановите Путина!" - призвал Геращенко.