ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Геращенко звернувся до росіян: ваше слово може зупинити загибель тисяч невинних

Новость на русском →
Київ, Середа 23 лютого 2022 18:28
Геращенко звернувся до росіян: ваше слово може зупинити загибель тисяч невинних Фото: радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Радник міністра МВС Антон Геращенко звернувся до росіян із закликом переконати Володимира Путіна та зупинити вторгнення військ РФ на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відеозвернення, опубліковане ним у Facebook.

"Росіяни! Можливо, залишається кілька годин до ухвалення остаточного рішення президентом Росії Путіним про вторгнення в Україну. Я маю на увазі, не вторгнення на територію так званих Луганської та Донецької народних республік, які Росія захопила, коли Україна була роз'єднаною та слабкою, а відкрите вторгнення на нашу українську землю. Україна не має і ніколи не мала планів щодо силового повернення окупованого Криму та Донбасу", - заявив він.

Геращенко також запевнив, що всі спроби російської пропагандистської машини вигадувати приводи для вторгнення в Україну - "це жахлива брехня та провокація".

Він попросив усіх, хто має друзів і близьких у Росії дзвонити їм і попереджати, що Україна не здаватиметься у разі російського вторгнення, "проллються річки крові і будуть тисячі похоронів російських солдатів".

"Багато тих росіян старшого віку, хто мене сьогодні почує, пам'ятають чим став для СРСР - Афганістан. Тисячі росіян загинули, десятки тисяч стали інвалідами в далекій чужій країні. Афганістан був однією з причин розвалу Радянської імперії. Вторгнення в Україну стане кінцем тієї Росії, яку ви знаєте зараз. Запам'ятайте! Україна - не Росія! Але Україна - і не ворог Росії! Дайте нам жити спокійно! Живіть спокійно самі! Нам усім потрібний МИР! Вгамуйте Путіна!" - закликав Геращенко.

Як повідомлялось раніше, на фоні чергової російської агресії проти України 10-річна дівчинка з Кропивницького Саша, дочка загиблого під Савур-Могилою прикордонника-героя Андрія Матвієнка, написала листа королеві Великої Британії з проханням вплинути на Володимира Путіна, щоб він забрав свої війська з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антон Геращенко Донбас
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна