Геращенко звернувся до росіян: ваше слово може зупинити загибель тисяч невинних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відеозвернення, опубліковане ним у Facebook .

"Росіяни! Можливо, залишається кілька годин до ухвалення остаточного рішення президентом Росії Путіним про вторгнення в Україну. Я маю на увазі, не вторгнення на територію так званих Луганської та Донецької народних республік, які Росія захопила, коли Україна була роз'єднаною та слабкою, а відкрите вторгнення на нашу українську землю. Україна не має і ніколи не мала планів щодо силового повернення окупованого Криму та Донбасу", - заявив він.

Геращенко також запевнив, що всі спроби російської пропагандистської машини вигадувати приводи для вторгнення в Україну - "це жахлива брехня та провокація".

Він попросив усіх, хто має друзів і близьких у Росії дзвонити їм і попереджати, що Україна не здаватиметься у разі російського вторгнення, "проллються річки крові і будуть тисячі похоронів російських солдатів".

"Багато тих росіян старшого віку, хто мене сьогодні почує, пам'ятають чим став для СРСР - Афганістан. Тисячі росіян загинули, десятки тисяч стали інвалідами в далекій чужій країні. Афганістан був однією з причин розвалу Радянської імперії. Вторгнення в Україну стане кінцем тієї Росії, яку ви знаєте зараз. Запам'ятайте! Україна - не Росія! Але Україна - і не ворог Росії! Дайте нам жити спокійно! Живіть спокійно самі! Нам усім потрібний МИР! Вгамуйте Путіна!" - закликав Геращенко.