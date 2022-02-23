Геращенко звернувся до росіян: ваше слово може зупинити загибель тисяч невинних
Радник міністра МВС Антон Геращенко звернувся до росіян із закликом переконати Володимира Путіна та зупинити вторгнення військ РФ на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відеозвернення, опубліковане ним у Facebook.
"Росіяни! Можливо, залишається кілька годин до ухвалення остаточного рішення президентом Росії Путіним про вторгнення в Україну. Я маю на увазі, не вторгнення на територію так званих Луганської та Донецької народних республік, які Росія захопила, коли Україна була роз'єднаною та слабкою, а відкрите вторгнення на нашу українську землю. Україна не має і ніколи не мала планів щодо силового повернення окупованого Криму та Донбасу", - заявив він.
Геращенко також запевнив, що всі спроби російської пропагандистської машини вигадувати приводи для вторгнення в Україну - "це жахлива брехня та провокація".
Він попросив усіх, хто має друзів і близьких у Росії дзвонити їм і попереджати, що Україна не здаватиметься у разі російського вторгнення, "проллються річки крові і будуть тисячі похоронів російських солдатів".
"Багато тих росіян старшого віку, хто мене сьогодні почує, пам'ятають чим став для СРСР - Афганістан. Тисячі росіян загинули, десятки тисяч стали інвалідами в далекій чужій країні. Афганістан був однією з причин розвалу Радянської імперії. Вторгнення в Україну стане кінцем тієї Росії, яку ви знаєте зараз. Запам'ятайте! Україна - не Росія! Але Україна - і не ворог Росії! Дайте нам жити спокійно! Живіть спокійно самі! Нам усім потрібний МИР! Вгамуйте Путіна!" - закликав Геращенко.
Як повідомлялось раніше, на фоні чергової російської агресії проти України 10-річна дівчинка з Кропивницького Саша, дочка загиблого під Савур-Могилою прикордонника-героя Андрія Матвієнка, написала листа королеві Великої Британії з проханням вплинути на Володимира Путіна, щоб він забрав свої війська з України.