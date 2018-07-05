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Украинская сторона предлагает обсудить ситуацию с обменом заложниками 11 июля

НовостиПолитика    05.07.2018 - 17:14
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко направила обращение представителю России в ТКГ

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко отправила представителю России в трехсторонней контактной группе Борису Грызлову официальное обращение. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня направила официальному представителю РФ в ТКГ в Минске Б. Грызлову письмо - напоминание, что мы до сих пор не имеем никакого официального ответа на предложение передать РФ 23 россиян для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля", - сообщила Геращенко.

Она добавила, что в своем письме предложила провести заседание группы 11 июля или в любой другой удобный представителям РФ и ОБСЕ день и обсудить вопросы обмена заключенными.

"Предложила собраться уже 11 июля, или в любой другой, удобный представителям РФ и ОБСЕ в ТКГ день. Итак, Украина готова передать РФ 36 россиян ради освобождения наших из российских тюрем", - написала Геращенко.

Напомним, ранее Геращенко заявила, что украинская сторона в ТКГ готова рассмотреть вопрос о разблокировании процесса освобождения заложников.

Украина готова обменять еще 13 россиян на украинских политзаключенных, - Геращенко Геращенко призвала ВР принять обращение к ПА ОБСЕ для освобождения политзаключенных
Теги публикации: Ирина Геращенко, заложники, Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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