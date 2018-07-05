Українська сторона пропонує обговорити ситуацію з обміном заручниками 11 липня

Геращенко направила звернення представнику Росії в ТКГ

Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко відправила представнику Росії в тристоронньої контактної групи Борису Гризлову офіційне звернення. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні направила офіційного представника РФ в ТКГ в Мінську Б. Гризлову лист - нагадування, що ми досі не маємо жодної офіційної відповіді на пропозицію передати РФ 23 росіян для визволення українців-політв'язнів Кремля", - повідомила Геращенко.

Вона додала, що в своєму листі запропонувала провести засідання групи 11 липня або в інший зручний представникам РФ і ОБСЄ день і обговорити питання обміну ув'язненими.

"Запропонувала зібратися вже 11 липня, або в будь-який інший, зручний представникам РФ і ОБСЄ в ТКГ день. Отже, Україна готова передати РФ 36 росіян заради звільнення наших з російських в'язниць", - написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше Геращенко заявила, що українська сторона в ТКГ готова розглянути питання про розблокування процесу звільнення заручників.