Геращенко: через деструктивну позицію РФ переговори в Мінську будуть фактично заблокованими

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Геращенко зазначила, що РФ не приховує, що ставить на паузу переговори в нормандському форматі і мінських групах

Через деструктивну позицію Російської Федерації переговорний процес в Мінську буде фактично заблокованим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що президент України Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі. І Марчук, за словами Геращенко, жорстко відстоюватиме позицію України.

"На мій погляд, через деструктивну позицію РФ в мінських групах, переговорний процес буде фактично заблокований. РФ не приховує, що ставить на паузу переговори в нормандському форматі і мінських групах, до президентських і парламентських виборів в Україні, на яких прагне протягти більш лояльного Кремлю кандидата чи кандидатку", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко призначив Марчука представником України в ТКГ.

Додамо, сьогодні у Мінську проходить засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Українська сторона підніме питання "виборів" в ОРДЛО, обміну українських політв'язнів, миротворців.