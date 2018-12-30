Геращенко: у 2018 році з полону вдалося звільнити трьох українців

Фото: звільнення полонених (twitter.com/poroshenko)

У 2018 році було звільнено Романа Савкова, Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака

У 2018 році з полону вдалося звільнити лише трьох українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-спікера українського парламенту, учасниці переговорів у Мінську Ірини Геращенко у Facebook.

"На жаль, протягом цього року, спільним зусиллями президента, дипломатів, прикордонників, вдалося звільнити лише трьох наших - в січні Романа Савкова та в березні - двох прикордонників із тюрем РФ (Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака)", - написала вона.

Нагадаємо, другого березня 2018 року двох українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака було визволено з полону.

"Агресори викрали їх у Сумській області 3 жовтня минулого року. Хлопці, ласкаво просимо додому!", - написав президент Петро Порошенко у Twitter, вітаючи прикордонників із звільненням.

Також повідомлялося, що 24 січня 2018 року було звільнено з полону на окупованій території Донбасу українського заручника, військовослужбовця Романа Савкова. Романа захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії. Крім того, в українського солдата цукровий діабет. Тримаючи у полоні, бойовики не давали йому ліків, через що у Романа значне погіршення здоров‘я.