ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Геращенко: у 2018 році з полону вдалося звільнити трьох українців

Новини » Політика    30.12.2018 - 13:44
Геращенко: у 2018 році з полону вдалося звільнити трьох українців
Фото: звільнення полонених (twitter.com/poroshenko)

У 2018 році було звільнено Романа Савкова, Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака

У 2018 році з полону вдалося звільнити лише трьох українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-спікера українського парламенту, учасниці переговорів у Мінську Ірини Геращенко у Facebook.

"На жаль, протягом цього року, спільним зусиллями президента, дипломатів, прикордонників, вдалося звільнити лише трьох наших - в січні Романа Савкова та в березні - двох прикордонників із тюрем РФ (Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака)", - написала вона.

Нагадаємо, другого березня 2018 року двох українських прикордонників Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака було визволено з полону

"Агресори викрали їх у Сумській області 3 жовтня минулого року. Хлопці, ласкаво просимо додому!", - написав президент Петро Порошенко у Twitter, вітаючи прикордонників із звільненням.

Також повідомлялося, що 24 січня 2018 року було звільнено з полону на окупованій території Донбасу українського заручника, військовослужбовця Романа Савкова. Романа захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії. Крім того, в українського солдата цукровий діабет. Тримаючи у полоні, бойовики не давали йому ліків, через що у Романа значне погіршення здоров‘я.

РФ та ОРДЛО заблокували переговори про звільнення заручників Сторони тристоронньої групі не змогли домовитись про звільнення заручників
Новини України Ірина Геращенкопленные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся