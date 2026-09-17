У "Гераней" знайшли іноземне коріння: ГУР показало, з чого РФ робить дрони в Алабузі

ГУР МОУ оприлюднило дані про 20 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке росія використовує для виробництва ударних безпілотників "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал War&Sanctions ГУР Міноборони України.
Головне управління розвідки оприлюднило перелік іноземного обладнання, яке використовується у виробництві ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій на території особливої економічної зони "Алабуга".
Фото: устаткування з Німеччини (інфографіка War&Sanctions)
У переліку - токарні, фрезерні та свердлильні верстати, обробні центри, промислові роботи, автоматичні установники компонентів, паяльні роботи та інше обладнання.
Фото: устаткування з Китаю (інфографіка War&Sanctions)
За даними ГУР, йдеться про продукцію виробників із Китаю, Німеччини, Японії, Швейцарії та Ірану. Зокрема, у списку є таке обладнання:
Це обладнання застосовується для різних виробничих процесів - від обробки металів та інших матеріалів до монтажу SMD-компонентів на друковані плати.
Українська розвідка закликала виробників високотехнологічного обладнання посилити контроль за його кінцевими споживачами та фактичним місцем використання.
Зокрема, ГУР пропонує запровадити виїзні перевірки за задекларованими адресами встановлення обладнання, розслідувати ланцюги постачання своєї продукції до структур російського ВПК і розривати контракти з недобросовісними дистриб'юторами.
Днями розвідка також оприлюднила на порталі War&Sanctions дані про підприємства концерну "Радіоелектронні технології" холдингу "Ростех" - третина з них досі не перебуває під жодними санкціями, хоча продукція концерну використовується у виробництві систем РЕБ, електродвигунів та навігаційних систем для БПЛА.