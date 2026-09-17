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У "Гераней" нашли иностранные корни: ГУР показало, из чего РФ делает дроны в Алабуге

13:10 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: ОЭЗ "Алабуга" (росСМИ)

ГУР МОУ обнародовало данные о 20 единицах иностранного технологического оборудования, которое россия использует для производства ударных беспилотников "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал War&Sanctions ГУР Минобороны Украины.

Какое оборудование обнаружили в Алабуге

Главное управление разведки обнародовало перечень иностранного оборудования, используемого в производстве ударных беспилотников "Герань" разных модификаций на территории особой экономической зоны "Алабуга".

Фото: оборудование из Германии (инфографика War&Sanctions)

В перечне - токарные, фрезерные и сверлильные станки, обрабатывающие центры, промышленные роботы, автоматические установщики компонентов, паяльные работы и другое оборудование.

Фото: оборудование из Китая (инфографика War&Sanctions)

По данным ГУР, речь идет о продукции производителей из Китая, Германии, Японии, Швейцарии и Ирана. В частности, в списке есть такое оборудование:

  • вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VMC 1000Q китайской компании SMTCL (Shenyang Machine Tool Co.);
  • автоматический установщик компонентов RS-1R японской JUKI;
  • а также мехатронная производственная линия немецкой Festo с промышленным роботом Melfa японской Mitsubishi.

Это оборудование применяется для различных производственных процессов - от обработки металлов и других материалов до монтажа SMD-компонентов на печатные платы.

Украинская разведка призвала производителей высокотехнологичного оборудования усилить контроль над его конечными потребителями и фактическим местом использования.

В частности, ГУР предлагает ввести выездные проверки по задекларированным адресам установки оборудования, расследовать цепи поставок своей продукции в структуры российского ВПК и расторгать контракты с недобросовестными дистрибьюторами.

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На днях разведка также обнародовала на портале War&Sanctions данные о предприятиях концерна "Радиоэлектронные технологии" холдинга "Ростех" - треть из них до сих пор не находятся ни под какими санкциями, хотя продукция концерна используется в производстве систем РЭБ, электродвигателей и навигационных систем для БПЛА.

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