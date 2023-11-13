Гепатит А в Україні: чому осередком стала Вінницька область та яка причина

Ймовірна причина

За словами Кузіна, зазвичай така кількість (хворих, - ред.) говорить про те, що, цілком ймовірно, причиною могла стати питна вода.

"Другою причиною епідеміологи можуть назвати харчові продукти. Бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком: купували там овочі, фрукти, молокопродукти", - зазначив він.

Є декілька випадків захворювання саме на виробництві, мова йде про кондитерські фабрики і молокозавод.

"Тому зараз відпрацьовуються паралельно всі сценарії, і ми вже перейшли від тестування об'єктів навколишнього середовища до тестування людей. Імунітет тримається доволі довго після перенесеної хвороби, тому протестувавши людей, ми зможемо вийти на те, яка саме людина могла перенести таку хворобу та інфікувати іншу", - зазначив головний державний санітарний лікар.

Він також сподівається, що в найближчий час спеціалісти зможуть знайти все ж таки спільне джерело інфікування, але поки що пропрацьовуються всі можливі варіанти і всі можливі сценарії.

Чому осередком стала Вінницька область

Як зазначив Кузін, на це питання важко відповісти однозначно.

"Дуже важко сказати. Спалахи, дійсно, не вибирають область чи якийсь певний населений пункт, і під час проведення епідеміологічного розслідування ми ще досі з'ясовуємо можливий спільний єдиний шлях передачі. Опрацьовується декілька різних варіантів", - пояснив Кузін.

В чому особливості гепатиту А

Як пояснює Кузін, вірусний гепатит А - це гостре інфекційне захворювання, яке передається контактно-побутовим, але зазвичай фекально-оральним шляхом.

"Тобто це хвороба "не митих рук". Це означає, що та людина, яка проконтактувала з хворим або з носієм і потім вживала їжу або питну воду, не помивши руки, має ризик інфікуватися. Вірус доволі швидко поширюється, тому що кількість людей, яка має імунітет, доволі невелика. Тому що для того, щоб мати імунітет, треба або перехворіти, або вакцинуватися", - пояснив санітарний лікар.

При цьому, вакцинація проти вірусного гепатиту А не входить до Національного календаря профілактичних щеплень.

"Таким чином, в нас більша частина українців, яка не хворіла на хворобу Боткіна або на вірусний гепатит А, не має імунітету. Тому саме цей вірус доволі часто викликає такі масові та швидкі спалахи. Спалах у Вінниці - один із них", - зазначає він.

Цікаво, що за всіма спостереженнями, зазвичай максимальна інтенсивність припадає саме на осінньо-зимовий період. Тому що бактерії в цей час уже не так швидко розмножуються в питній воді, а віруси продовжують розмножуватися.