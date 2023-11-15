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Gepard проти "Шахедів": експерт роз'яснив цінність зеніток для України

Київ, Середа 15 листопада 2023 18:05
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Gepard проти "Шахедів": експерт роз'яснив цінність зеніток для України Фото: експерт роз'яснив цінність Gepard для України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Валерій Рябих

Німецькі самохідні зенітки Gepard дозволяють Україні робити застосування "Шахедів" економічно невигідним для росіян.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Defense Express Валерій Рябих.

Він зазначив, що під час відбиття атак дронів, які проводять російські окупанти, особливо цінні зенітки Gepard.

На думку експерта, Росія намагається за допомогою використання "Шахедів" виснажити українську протиповітряну оборону. Противник розраховує, що ЗСУ витрачатимуть на дрони велику кількість ракет.

"Використання Gepard дозволяє збивати безпілотники відносно дешево. Якщо "Шахед" коштує кілька десятків тисяч доларів, то одна-дві черги з Gepard - до одного десятка. Якщо наситити ППО такими системами, росіянам економічно невигідно буде застосовувати "Шахеди", - уточнив Рябих.

Gepard для України

Нагадаємо, Німеччина вже неодноразово передавала Україні самохідні зенітки Gepard. Їх надають у рамках військової допомоги.

Як повідомляло РБК-Україна, такими зенітками нашій країні певною мірою вдалося замінити засоби протиповітряної оборони малої дальності.

За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати Америки викупили ще 60 таких зеніток у Йорданії для України.

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