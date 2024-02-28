Георгієва відповіла на запитання про другий п'ятирічний термін на посаді глави МВФ

До закінчення п'ятирічного терміну Крісталіни Георгієвої на посаді голови Міжнародного валютного фонду залишилося лише сім місяців. Вона заявила, що поки не зосереджена на тому, чи добиватиметься другого терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Послухайте, у мене зараз є робота", - сказала вона агентству Reuters у кулуарах зустрічі фінансових лідерів "Великої двадцятки" у Сан-Паулу (Бразилія).

Георгієва заявила, що зосереджена на своїй роботі як директор-розпорядник МВФ.

"Я завжди дотримувався думки, що ви виконуєте ту роботу, яка у вас є, а не якесь гіпотетичне майбутнє. Тож дозвольте мені виконувати свою роботу", - додала вона.

Політика Георгієвої

Георгієва, економіст з Болгарії, є другою жінкою, яка очолила МВФ, і першою людиною з країни з ринковою економікою, що розвивається.

Другий термін Георгієвої став би відповіддю на давню стурбованість країн, що розвиваються, і з приводу американо-європейської монополії у двох глобальних фінансових інститутах, МВФ і Світовому банку.

Георгієва, яка називає себе "вічним оптимістом", пережила величезні потрясіння у світовій економіці, починаючи від спалаху COVID-19 всього через кілька місяців після того, як вона вступила на посаду, і закінчуючи російським вторгненням в Україну в лютому 2022 року.

Вона зосереджена на зміцненні перспектив середньострокового зростання, яке відстає від історичних рівнів, вирішенні поточних проблем із суверенним боргом та керівництві МВФ у ході складного оновлення квот.

Георгієва з самого початку викликала критику всередині і за межами МВФ за її прагнення включити зміну клімату як фактор у звіти про нагляд за економікою країн-членів, а також за її великий інтерес до країн з ринком, що формується, і економікам, що розвиваються.

Вона відіграла важливу роль у забезпеченні великих кредитів для України, допомагаючи мобілізувати додаткові кошти, щоб допомогти її економіці витримати напругу дворічної війни проти вторгнення Росії, займалася оновленням масштабної кредитної програми Аргентини і постійно працювала, щоб допомогти Китаю провести реструктуризацію суверенного боргу.

Вона також пережила серйозне особисте випробування у 2021 році, коли Рада директорів МВФ висловила їй повну довіру після розгляду звинувачень у тому, що вона чинила тиск на співробітників Світового банку, щоб ті змінили дані на користь Китаю, обіймаючи високу посаду в цій установі.

Міністр фінансів США Джанет Єллен тоді попередила Георгієву, що вона уважно стежитиме за діями МВФ і оцінюватиме будь-які нові факти чи висновки, але з того часу у них склалися добрі стосунки, згідно з джерелами, знайомими з чиновниками.

Розподіл постів

Відповідно до давньої угоди європейські країни традиційно висувають кандидата на пост глави МВФ, а США висувають кандидата на пост голови Світового банку. Обидві посади зрештою визначаються радою директорів установи.

Сама Георгієва була компромісним кандидатом на пост європейських лідерів, які в 2019 році розділилися між колишнім міністром фінансів Нідерландів і міністром економіки Іспанії, щоб замінити Крістін Лагард, що йде главу МВФ.

Джерела, знайомі з процесом, повідомили, що цього року вибір буде вирішено швидко, як тільки Європа об'єднається довкола кандидата.

Хоча термін повноважень Георгієвої закінчиться ще кілька місяців, деякі кажуть, що має сенс ухвалити рішення до квітневих весняних зустрічей МВФ і Світового банку, щоб питання керівництва не затьмарювало і без того насиченого порядку денного зустрічей.