Георгиева ответила на вопрос о втором пятилетнем сроке на посту главы МВФ

До окончания пятилетнего срока Кристалины Георгиевой на посту главы Международного валютного фонда осталось всего семь месяцев. Она заявила, что пока не сосредоточена на том, будет ли добиваться второго срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Послушайте, у меня сейчас есть работа", - сказала она агентству Reuters в кулуарах встречи финансовых лидеров "Большой двадцатки" в Сан-Паулу (Бразилия).

Георгиева заявила, что сосредоточена на своей работе в качестве директора-распорядителя МВФ.

"Я всегда придерживался мнения, что вы выполняете ту работу, которая у вас есть, а не какое-то гипотетическое будущее. Так что позвольте мне делать свою работу", - добавила она.

Политика Георгиевой

Георгиева, экономист из Болгарии, является второй женщиной, возглавившей МВФ, и первым человеком из страны с развивающейся рыночной экономикой.

Второй срок Георгиевой стал бы ответом на давнюю обеспокоенность развивающихся стран и по поводу американо-европейской монополии в двух глобальных финансовых институтах, МВФ и Всемирном банке.

Называющая себя "вечным оптимистом", Георгиева пережила огромные потрясения в мировой экономике, начиная от вспышки COVID-19 всего через несколько месяцев после того, как она вступила в должность, и заканчивая российским вторжением в Украину в феврале 2022 года.

Она сосредоточена на укреплении перспектив среднесрочного роста, который отстает от исторических уровней, решении текущих проблем с суверенным долгом и руководстве МВФ в ходе сложного обновления квот.

Георгиева с самого начала вызвала критику внутри и за пределами МВФ за ее стремление включить изменение климата в качестве фактора в отчеты о надзоре за экономикой стран-членов, а также за ее большой интерес к странам с формирующимся рынком и развивающимся экономикам.

Она сыграла важную роль в обеспечении крупных кредитов для Украины, помогая мобилизовать дополнительные средства, чтобы помочь ее экономике выдержать напряжение двухлетней войны против вторжения России, курировала обновление масштабной кредитной программы Аргентины и постоянно работала, чтобы помочь Китаю провести реструктуризацию суверенного долга.

Она также пережила серьезное личное испытание в 2021 году, когда Совет директоров МВФ выразил ей полное доверие после рассмотрения обвинений в том, что она оказывала давление на сотрудников Всемирного банка, чтобы те изменили данные в пользу Китая, занимая высокий пост в этом учреждении.

Министр финансов США Джанет Йеллен тогда предупредила Георгиеву, что она будет внимательно следить за действиями МВФ и оценивать любые новые факты или выводы, но с тех пор у них сложились хорошие отношения, согласно источникам, знакомым с чиновниками.

Распределение постов

В соответствии с давним соглашением европейские страны традиционно выдвигают кандидата на пост главы МВФ, а США выдвигают кандидата на пост главы Всемирного банка. Обе должности в конечном итоге определяются советом директоров учреждения.

Сама Георгиева была компромиссным кандидатом на пост европейских лидеров, которые в 2019 году разделились между бывшим министром финансов Нидерландов и министром экономики Испании, чтобы заменить уходящего главу МВФ Кристин Лагард.

Источники, знакомые с процессом, сообщили, что в этом году выбор будет решен быстро, как только Европа объединится вокруг кандидата.

Хотя срок полномочий Георгиевой истечет еще несколько месяцев, некоторые говорят, что имеет смысл принять решения до апрельских весенних встреч МВФ и Всемирного банка, чтобы вопрос руководства не затмевал и без того насыщенную повестку дня встреч.