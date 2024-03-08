Георгієва може залишитися на чолі МВФ на другий п'ятирічний термін, - Reuters

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва зацікавлена у другому п'ятирічному терміні на чолі МВФ і готова заручитися достатньою підтримкою серед країн-членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Георгієва минулого тижня отримала підтримку міністра фінансів Франції Брюно Ле Мера, який заявив журналістам під час зустрічі "Великої двадцятки" з фінансових питань у Сан-Паулу, що Георгієва проробила "відмінну роботу", очоливши цю організацію, і що Франція підтримає її на другій. термін.

Підтримка Ле Мера має вирішальне значення з огляду на те, що європейські країни традиційно висувають кандидата на пост глави МВФ, хоча з цим мають погодитися всі члени Євросоюзу. Остаточне рішення ухвалює рада директорів установи.

Минулого тижня Георгієва розповіла, що вона зосереджена на своїй роботі, а не на тому, чи варто балотуватися на новий термін.

Термін повноважень Георгієвої спливає 30 вересня. Джерела, знайомі з процесом призначення глави МВФ, кажуть, що вибір буде вирішений швидко, як тільки Європа об'єднається довкола кандидата.

Хоча термін повноважень Георгієвої закінчиться ще кілька місяців, деякі люди, знайомі з цим питанням, вважають, що має сенс ухвалити рішення до весняних засідань МВФ і Світового банку, які відбудуться 15-20 квітня, щоб питання лідерства не затьмарило і без того насичений порядок денний.

Георгієва на посаді глави МВФ

Економіст з Болгарії Георгієва - друга жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.

Георгієва, яка називає себе "вічним оптимістом", пережила величезні потрясіння у світовій економіці - від спалаху пандемії COVID-19 всього через кілька місяців після того, як вона вступила на посаду, до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вона зосереджена на зміцненні перспектив середньострокового зростання, яке відстає від історичних рівнів, вирішенні поточних проблем із суверенним боргом та керівництві МВФ через складну модернізацію квот.

Вона відіграла важливу роль у отриманні великих кредитів для України, допомагаючи мобілізувати додаткові кошти, щоб допомогти її економіці витримати напругу дворічної війни проти вторгнення Росії.