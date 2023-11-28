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"Гент" – "Зоря": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги конференцій

Гент, Вівторок 28 листопада 2023 13:28
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"Гент" – "Зоря": УЄФА призначив арбітра на матч Ліги конференцій Фото: Луганський колектив фактично втратив шанси на євровесну (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок між бельгійським "Гентом" та луганською "Зорею" на груповому етапі Ліги конференцій 2023/24 розсудить бригада арбітрів із Греції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Гент" – "Зоря" відбудеться 30 листопада. Поєдинок прийме арена "Артевелдестадіон". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

34-річний арбітр Евангелос Манухос обслуговуватиме матч "буйволів" проти бронзового призера УПЛ. На поєдинках українських команд він ще не працював. Його співвітчизники Костас Псарріс і Костас Ніколаїдіс допоможуть у ролі лайсменів.

Четвертий рефері – грек Анастасіос Папапетру. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть Арістотель Діамантопулос і Стефанос Койбаракіс. Вони теж представлють Грецію.

Для продовження боротьби в єврокубках "Зоря" зобов'язана перемагати і "Гент", і "Брейдаблік" у фінальному турі. Окрім того, підопічні Юрія Коваля ще й змушені сподіватися на осічки конкурентів. Наразі луганці набрали 4 очки за чотири тури основної сітки змагань.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Антверпена" в групі Ліги чемпіонів.

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