"Гент" – "Заря": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги конференций

Поединок между бельгийским "Гентом" и луганской "Зарей" на групповом этапе Лиги конференций 2023/24 рассудит бригада арбитров из Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Гент" – "Заря" состоится 30 ноября. Поединок примет арена "Артевелдестадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

34-летний арбитр Эвангелос Манухос будет обслуживать матч "буйволов" против бронзового призера УПЛ. На поединках украинских команд он еще не работал. Его соотечественники Костас Псаррис и Костас Николаидис помогут в роли лайсменов.

Четвертый рефери – грек Анастасиос Папапетру. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Аристотель Диамантопулос и Стефанос Койбаракис. Они тоже представят Грецию.

Для продолжения борьбы в еврокубках "Заря" обязана побеждать и "Гент", и "Брейдаблик" в финальном туре. Кроме того, подопечные Юрия Коваля еще и вынуждены надеяться на осечки конкурентов. Ныне луганчане набрали 4 очка в четырех турах основной сетки соревнований.