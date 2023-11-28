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"Гент" – "Заря": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги конференций

Гент, Вторник 28 ноября 2023 13:28
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"Гент" – "Заря": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги конференций Фото: Луганский коллектив фактически упустил шансы на евровесну (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

Поединок между бельгийским "Гентом" и луганской "Зарей" на групповом этапе Лиги конференций 2023/24 рассудит бригада арбитров из Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Гент" – "Заря" состоится 30 ноября. Поединок примет арена "Артевелдестадион". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

34-летний арбитр Эвангелос Манухос будет обслуживать матч "буйволов" против бронзового призера УПЛ. На поединках украинских команд он еще не работал. Его соотечественники Костас Псаррис и Костас Николаидис помогут в роли лайсменов.

Четвертый рефери – грек Анастасиос Папапетру. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будут работать Аристотель Диамантопулос и Стефанос Койбаракис. Они тоже представят Грецию.

Для продолжения борьбы в еврокубках "Заря" обязана побеждать и "Гент", и "Брейдаблик" в финальном туре. Кроме того, подопечные Юрия Коваля еще и вынуждены надеяться на осечки конкурентов. Ныне луганчане набрали 4 очка в четырех турах основной сетки соревнований.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Шахтера" и "Антверпена" в группе Лиги чемпионов.

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