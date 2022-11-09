У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах та відбиті ворожі штурми

Сили оборони України минулої доби відбили атаки російських окупантів у районі 14 населених пунктів на Донбасі. Загарбники продовжують обстрілювати майже на всіх оперативних напрямках.
Про це 9 листопада повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Як йдеться у зведенні на початок 259-ї доби відбиття російського повномасштабного вторгнення в Україну, противник намагається втримати тимчасово захоплені території, веде наступальні дії в Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Минулої доби українські військові відбили атаки загарбників:
Війська РФ обстрілювали підрозділи українських захисників вздовж лінії зіткнення, проводили фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та вели повітряну розвідку.
Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, зазначили у Генштабі.
Минулої доби противник завдав 7 ракетних і 32 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворожі удари зазнали районів понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
"За уточненою інформацією підтверджено поразку підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - йдеться у зведенні.
У Генштабі повідомили, що 6 листопада було знищено 15 одиниць військової техніки російських окупантів різного типу, поранено та вбито до півтори сотні загарбників
"Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника", - розповіли військові.
Також минулої доби українські бійці на різних напрямках збили 5 ворожих БПЛА "Ланцет" та 4 - "Орлан". Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.
Раніше повідомлялося, що під Мелітополем партизани спалили штаб окупантів, і в мережі з'явилося відповідне відео.
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