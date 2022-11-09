У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах та відбиті ворожі штурми

Сили оборони України минулої доби відбили атаки російських окупантів у районі 14 населених пунктів на Донбасі. Загарбники продовжують обстрілювати майже на всіх оперативних напрямках.

Про це 9 листопада повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Як йдеться у зведенні на початок 259-ї доби відбиття російського повномасштабного вторгнення в Україну, противник намагається втримати тимчасово захоплені території, веде наступальні дії в Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

ЗСУ відбили атаки окупантів на Донбасі

Минулої доби українські військові відбили атаки загарбників:

у Луганській області у районах н.п. Білогорівка та Новоселівське,

у районах н.п. Білогорівка та Новоселівське, у Донецькій області у районах н.п. Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар та Яківлівка.

Обстріли окупантів

Війська РФ обстрілювали підрозділи українських захисників вздовж лінії зіткнення, проводили фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та вели повітряну розвідку.

Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, зазначили у Генштабі.

Минулої доби противник завдав 7 ракетних і 32 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожі удари зазнали районів понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках - обстановка без істотних змін;

на Сіверському напрямку - ворожі обстріли зі ствольної артилерії в районі Попівки Сумської області;

на Слобожанському напрямку - противник вів обстріли з танків та різнокаліберної артилерії в районах н.п. Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки, Мілове та Стариця Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямах - війська РФ били з артилерії різних типів у районах н.п. Берестове, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка Луганської області та Терни і Ямполівка Донецької області;

на Бахмутському напрямку - ворог вів обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах н.п. Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне та Соледар Донецької області;

на Авдіївському напрямку - росіяни з танків та всього спектру артилерії вели обстріли в районах н.р. Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нетайлове, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області

на Новопавлівському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії противник вів обстріли в районах н.п. Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Павлівка, Пречистівка та Шевченко Донецької області

на Запорізькому напрямку - із різнокаліберної артилерії противник вів обстріли в районах н.п. Степове та Чарівне Запорізької області

На Південнобузькому напрямку ворожі обстріли зазнали районів понад 30 населених пунктів поряд з лінією зіткнення. Так, противник наніс авіаудари в районах н.п. Нова Кам'янка та Білогірка Херсонської області.

Втрати російських військ

"За уточненою інформацією підтверджено поразку підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - йдеться у зведенні.

У Генштабі повідомили, що 6 листопада було знищено 15 одиниць військової техніки російських окупантів різного типу, поранено та вбито до півтори сотні загарбників

Удари ЗСУ

"Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника", - розповіли військові.

Також минулої доби українські бійці на різних напрямках збили 5 ворожих БПЛА "Ланцет" та 4 - "Орлан". Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.