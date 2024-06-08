В Генштабі ЗСУ дали важливі поради з кібербезпеки

Так, неабияку роль грає і програмне забезпечення вашого ПК, яке також має бути безпечним. Щоб воно не працювало проти вас, варто дотримуватися певного переліку правил. А саме:

завантажуйте ліцензійне програмне забезпечення та застосунки лише з офіційних магазинів чи вебсайтів розробника;

вчасно оновлюйте операційну систему та антивірусне програмне забезпечення;

регулярно скануйте ваші пристрої за допомогою антивірусу на наявність вірусів та шкідливих програм;

використовуйте вбудований в операційну систему фаєрвол; фаєрвол - це своєрідний "захисний бар'єр", який блокує небезпечний контент і шкідливе з'єднання, щоб запобігти проникненню вірусів та інших шкідливих програм на пристрій;

встановлюйте складні та унікальні паролі на ваші пристрої;

будьте обережні зі спливаючими вікнами-сповіщеннями, які можна побачити на різних сайтах і сервісах, приклад такого вікна – "Підписатися на сповіщення сайту". Перед тим, як підписатися на отримання будь-яких сповіщень, звертайте увагу на те, які доступи ви надаєте;

будьте обережними з посиланнями, файлами, які відкриваєте та сайтами, на які переходите;

перевіряйте мобільні додатки перед їх завантаженням.

Безпека дітей в інтернеті

У сучасному світі комп'ютерні віруси та онлайн-шахраї - це не єдина небезпека, яка чекає на підлітків в інтернеті.

Також діти можуть зустріти так звані челенджі, які спонукають до агресивної поведінки.

Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.