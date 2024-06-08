В Генштабе ВСУ дали важные советы по кибербезопасности

Так, немалую роль играет и программное обеспечение вашего ПК, которое также должно быть безопасным. Чтобы оно не работало против вас, стоит предерживаться некоторого перечня правил. А именно:
загружайте лицензионное программное обеспечение и приложения только с официальных магазинов или веб-сайтов разработчика;
своевременно обновляйте операционную систему и антивирусное программное обеспечение;
регулярно сканируйте ваши устройства с помощью антивируса на наличие вирусов и вредоносных программ;
используйте встроенный в операционную систему файервол; файервол - это своеобразный "защитный барьер", который блокирует опасный контент и вредное соединение, чтобы предотвратить проникновение вирусов и других вредоносных программ на устройство;
устанавливайте сложные и уникальные пароли на ваши устройства;
будьте осторожны со всплывающими окнами-уведомлениями, которые можно увидеть на разных сайтах и сервисах, пример такого окна - "Подписаться на оповещения сайта". Перед тем, как подписаться на получение любых уведомлений, обращайте внимание на то, какие доступы вы предоставляете;
будьте осторожны со ссылками, открываемыми файлами и переходящими сайтами;
проверяйте мобильные приложения перед их загрузкой.
Безопасность детей в интернете
В современном мире компьютерные вирусы и онлайн-мошенники - это не единственная опасность, ожидающая подростков в интернете.
Также дети могут встретить так называемые челенджи, которые побуждают к агрессивному поведению.