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В Генштабе ВСУ дали важные советы по кибербезопасности

Фото: украинцам дали советы по кибербезопасности программного обеспечения (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Большинство украинцев, пользуясь персональным компьютером или ноутбуком переживают, чтобы не "подхватить" вирус. Но беспокоится нужно не только об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, немалую роль играет и программное обеспечение вашего ПК, которое также должно быть безопасным. Чтобы оно не работало против вас, стоит предерживаться некоторого перечня правил. А именно:

  • загружайте лицензионное программное обеспечение и приложения только с официальных магазинов или веб-сайтов разработчика;
  • своевременно обновляйте операционную систему и антивирусное программное обеспечение;
  • регулярно сканируйте ваши устройства с помощью антивируса на наличие вирусов и вредоносных программ;
  • используйте встроенный в операционную систему файервол; файервол - это своеобразный "защитный барьер", который блокирует опасный контент и вредное соединение, чтобы предотвратить проникновение вирусов и других вредоносных программ на устройство;
  • устанавливайте сложные и уникальные пароли на ваши устройства;
  • будьте осторожны со всплывающими окнами-уведомлениями, которые можно увидеть на разных сайтах и ​​сервисах, пример такого окна - "Подписаться на оповещения сайта". Перед тем, как подписаться на получение любых уведомлений, обращайте внимание на то, какие доступы вы предоставляете;
  • будьте осторожны со ссылками, открываемыми файлами и переходящими сайтами;
  • проверяйте мобильные приложения перед их загрузкой.

Безопасность детей в интернете

В современном мире компьютерные вирусы и онлайн-мошенники - это не единственная опасность, ожидающая подростков в интернете.

Также дети могут встретить так называемые челенджи, которые побуждают к агрессивному поведению. 

Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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