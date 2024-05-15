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У Генштабі заявили про успіх ЗСУ у районі Курахового

Фото: ЗСУ мають успіх на Курахівському напрямку 15 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові успішно відбивають атаку окупантів, які тиснуть на напрямку Славне - Новомихайлівка, в районі Курахового. Підрозділи ЗСУ покращують своє положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На Курахівському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника в напрямку Славне - Новомихайлівка. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ відбивають атаку РФ в напрямку Славне - Новомихайлівка (deepstatemap.live)

Крім того, Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

Ситуація у районі Курахового

6 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський констатував, що на східному фронті наразі складна ситуація. Російські загарбники намагаються вийти до великих населених пунктів Курахового та Покровська.

При цьому загальна ситуація на фронті залишається тяжкою. Російські війська після захоплення Авдіївки розширюють зону прориву, одночасно наступаючи інших напрямах. Докладніше про те, де просувається ворог і чи зможуть Сили оборони стримати удар, читайте в огляді РБК-Україна.

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КураховоВійна в Україні