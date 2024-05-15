У Генштабі заявили про успіх ЗСУ у районі Курахового

"На Курахівському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника в напрямку Славне - Новомихайлівка. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ відбивають атаку РФ в напрямку Славне - Новомихайлівка (deepstatemap.live)

Крім того, Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.