В Генштабе заявили об успехе ВСУ в районе Курахово

"На Кураховском направлении наши войска отбивают одну атаку противника в направлении Славное - Новомихайловка. В настоящее время потери позиций не допущены, ситуация контролируемая, бои продолжаются", - говорится в сообщении.

ВСУ отбивают атаку РФ по направлению Славное - Новомихайловка (deepstatemap.live)

Кроме того, Силами отдельных подразделений украинские защитники осуществляли меры по улучшению тактического положения, имели успех.