У Генштабі заявили про успіх ЗСУ у районі Курахового

Українські військові успішно відбивають атаку окупантів, які тиснуть на напрямку Славне - Новомихайлівка, в районі Курахового. Підрозділи ЗСУ покращують своє положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"На Курахівському напрямку наші війська відбивають одну атаку противника в напрямку Славне - Новомихайлівка. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована, бої тривають", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ відбивають атаку РФ в напрямку Славне - Новомихайлівка (deepstatemap.live)

Крім того, Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.